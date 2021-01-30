رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

5 قتلى وأكثر من 13 جريحًا في انفجار سيارة مفخخة بعفرين

السبت 30/يناير/2021 - 03:47 م
انفجار
انفجار
أ ش أ
طباعة
قُتل 5 أشخاص بينهم طفل وأُصيب أكثر من 13 شخصا نتيجة انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين، التي تحتلها القوات التركية ومجموعات إرهابية تابعة لها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر أهلية قولها إن سيارة مفخخة انفجرت، عصر اليوم السبت، في حي الصناعة ضمن مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة أكثر من 13 آخرين بجروح، بعضهم في حالة خطيرة ما يرجح زيادة عدد القتلى.

وأشارت المصادر إلى وقوع أضرار كبيرة في الحي الذي يتميز بكثرة المحال التجارية والكثافة السكانية نتيجة قوة الانفجار.

ومنذ احتلالها في مارس 2018 من قبل قوات النظام التركي، بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا، تشهد مدينة عفرين والمناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى غرفة عمليات "غصن الزيتون" وغيرها من حالات فوضى وصراعات دامية بين هذه المجموعات لاقتسام النفوذ والسيطرة على المناطق والتحكم بمصير المدنيين فيها.

موضوعات متعلقة

حبس المتهمين بإلقاء «مياه نار» على مدير مستشفى المنشاوي

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 30-1-2021

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

القومي لثقافة الطفل يبدأ برنامج «أحلى أجازة» بالحديقة الثقافية واليوتيوب

قبل ساعات من افتتاحه.. أبرز الأعمال المشاركة بمعرض «مبدعون خالدون»

شريف محيى: الآن صارت الأمور أكثر عملية ولكنها أقل تلقائية