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السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد واقعة طبيب الأسنان.. علامات توضح لك الشخص المُتحرش

السبت 30/يناير/2021 - 07:47 م
طبيب الأسنان
طبيب الأسنان
شيماء دهب
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أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس طبيب أسنان شهير متهم بالتحرش بالرجال، حيث تم إلقاء القبض عليه داخل عيادته في 25 يناير الماضي بالدقي، ونرصد في السطور التالية كيفية التعرف على الشخص المتحرش في أي مكان وفقًا لموقع (wikihow).

أي شخص بالغ
لا توجد صفة جسدية ولا ظاهرية للمتحرش نستطيع أن نعلمه بها، فيمكن لأي شخص بالغ أن يكون متحرشًا سواء لفظيًا أو جسديًا، فقد يكون الشخص مظهره جذاب وكبير في السن وغيرها من الصفات التى تظهر أنه شخص مُحترم، لكنه في النهاية شخص متحرش.

شخص معروف لدى البعض
في الواقعة التى تم ذكرها في أول المقال كانت معروفة بوقائع تحرش عديدة، لكن في نطاق ضيق حول المتعاملين معه، ولأنه شخصية مرموقة ومعروفة لدى العديد من الفنانين، خاصة الأمر كان لا يعرف بشكل واسع، فشخصية المتحرش لم تكن معروفة بالطبع.

غير متزن
يمكن التعرف على الشخص المتحرش أن تجده في المكان يتحير بنظراته ما بين الشخص والآخر، ومرتبك طوال الوقت كما أنه شخصية غير متزنة.

كلام يتطور
عند الحديث معه تجد حديثه يتطور في البداية تجده كلامًا معسولًا، ومن ثم يتم الحديث عن عبارات خادشة للحياء إذا لم يتم صده من البداية سيبدأ الأمر لديه يتطور.

يقترب بشكل مبالغ فيه
لو الشخص في مكان مغلق تجده يقترب من الهدف بشكل مبالغ فيه بنظرات من حين للآخر.

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