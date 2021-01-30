سفينة أمريكية تتعرض للقرصنة فى خليج غينيا

تعرضت سفينة شحن ترفع العلم الأمريكي، اليوم السبت، لهجوم قراصنة في خليج غينيا قبالة سواحل جمهورية توجو، وذلك في أعقاب اختطاف سفينة شحن تركية ترفع علم ليبيريا خلال الأسبوع الماضي.وأفاد موقع "ماريتايم بوليتن" الإلكتروني المتخصص في شئون ومشكلات الملاحة البحرية، بأن السفينة تعرضت للقرصنة بينما كانت في طريقها إلى مدينة لاجوس النيجيرية قادمة من جزر الكناري الإسبانية.وأشار الموقع إلى أن السفينة التي ترفع علم الولايات المتحدة، تعرضت للقرصنة وتحويل مسارها، فيما لم ترد معلومات عن الوضع الصحي لطاقمها.وخلال العام الماضي شهد خليج غينيا وقوع 95% من عمليات الخطف والقرصنة ضد السفن التجارية حول العالم، والبالغ عددها 195 بحسب تقرير المكتب البحري التابع لغرفة التجارة الدولية.