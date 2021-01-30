السيطرة على حريق في منزل بالدقهلية

تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بمدينة السنبلاوين، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل كائن بحى "البستان" بندر السنبلاوين.وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة معروشة بالسدة والعروق الخشبية أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق "خالٍ من السكان"، ملك ورثة هانم عوض صقر، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.وبسؤال أحد الورثة، خاد عبدالهادى محمد عبدالرحمن، 42 سنة، مهندس زراعى حر، ومقيم ببندر السنبلاوين، رجح سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للحجرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٥ ٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.