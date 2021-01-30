السيطرة على حريق في منزل بالدقهلية
السبت 30/يناير/2021 - 03:38 م
عمرو الحوتىطباعة
تمكنت الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب بأحد المنازل بمدينة السنبلاوين، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل كائن بحى "البستان" بندر السنبلاوين.
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة معروشة بالسدة والعروق الخشبية أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق "خالٍ من السكان"، ملك ورثة هانم عوض صقر، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
وبسؤال أحد الورثة، خاد عبدالهادى محمد عبدالرحمن، 42 سنة، مهندس زراعى حر، ومقيم ببندر السنبلاوين، رجح سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للحجرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٥ ٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمنزل كائن بحى "البستان" بندر السنبلاوين.
وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحجرة معروشة بالسدة والعروق الخشبية أعلى سطح منزل مكون من ثلاثة طوابق "خالٍ من السكان"، ملك ورثة هانم عوض صقر، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.
وبسؤال أحد الورثة، خاد عبدالهادى محمد عبدالرحمن، 42 سنة، مهندس زراعى حر، ومقيم ببندر السنبلاوين، رجح سبب الحريق بحدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الداخلية للحجرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
تم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٦٥ ٢٠٢١ إدارى مركز السنبلاوين، وجارٍ العرض على النيابة العامة.