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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

6317 إصابة و82 وفاة بكورونا فى إيران

السبت 30/يناير/2021 - 03:50 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
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قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 6 آلاف و317 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و411 ألفا و731 إصابة.

وأضافت سادات لاري- في تصريحها اليومي أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية- أنه تم تسجيل 82 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 578 ألفا و89 حالة وفاة.

وأوضحت أن 508 مصابين دخلوا المستشفيات لتلقي العلاج، في حين أن مليونا و202 ألف و893 مصابا تماثلوا للشفاء حتى الآن، لافتة إلى أنه تم إجراء 9 ملایین و230 ألفا و376 اختبارا لتشخيص الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد.

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