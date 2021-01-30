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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4685 إصابة و149 وفاة بكورونا في أوكرانيا

السبت 30/يناير/2021 - 03:45 م
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل 4685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و216 ألفا و278 حالة.

وقال وزير الصحة الأوكرانى ماكسيم ستيبانوف- حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم السبت: "إن حالات الإصابة الجديدة بكورونا تشمل 200 طفل و336 من العاملين في القطاع الصحي في البلاد".

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 149 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و628 وفاة، مشيرا إلى أن 11 ألفا و317 حالة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و14 ألفا و658 شخصا.

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