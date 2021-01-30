نواب تنسيقية شباب الأحزاب يتفقدون إدارات ديوان عام بورسعيد (صور)

تفقد وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يضم 10 نواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، يرافقهم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عددا من الإدارات بديوان عام المحافظة.وتضمنت جولتهم بالديوان العام تفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومنظومة التحول الرقمي، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية، مشيدين بسير العمل والمنظومة الرقمية الحديثة.وتفقد وفد تنسيقية الأحزاب في بداية جولته للمحافظة المشروعات القومية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، ومن المنتظر أن عددا من المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، ومنها: حديقة فريـال التاريخية، وسوق الأسماك الحضاري الجديد.