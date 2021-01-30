محافظ مطروح يستقبل القنصل العام لروسيا بالإسكندرية

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، بمكتبه، القنصل العام لروسيا بالإسكندرية "كارين فاسيليان".ورحب محافظ مطروح بضيف المحافظة الذى يزورها لأول مرة، والذى أكد استمتاعه بجمال شواطئها كلؤلؤة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مع انخفاض الازدحام السكانى بها، والعمل على دعوة السياح الروس لزيارة مطروح وجذب السياحة إليها، خاصة مع إقبال السائحون الروس على مصر.وأكد محافظ مطروح على ما تتمتع به محافظة مطروح من إمكانيات سياحية متنوعة بشواطئها صيفا، وسيوة شتاءً، مع ما تزخر به من أنواع السياحة المختلفة خاصة الشاطئية والعلاجية والترفيهية والتاريخية، مع ترحيب مصر بالتعاون مع الجانب الروسى بما يحقق النجاح لطموحات وتطلعات البلدين.وأكد القنصل الروسى على امتداد وعمق العلاقات المصرية الروسية منذ زمن بعيد والحرص على استمرارها مع التعاون الوثيق فى العديد من المجالات، مشيدًا بالحضارة المصرية وعراقتها مع امتدادها التاريخى البعيد، خاصة مع وجود علم المصريات الذى يؤكد أهمية الحضارة المصرية المتعمقة فى التاريخ بما انعكس على قوة مصر وأهميتها بالمنطقة وعمق وقوة العلاقات بين قادة البلدين والتشاور المستمر بينهما من أجل تحقيق التقدم ونهضة البلدين وتحقيق مصالح شعبى البلدين.