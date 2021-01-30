إصابة طفل سقط من الطابق الثالث بنبروه

أصيب طفل بإصابات خطيرة، إثر سقوطه من أعلى سطح منزل أسرته المكون من 3 طوابق، أثناء لهوه ببندر نبروة بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزى بوصول الطفل "يوسف يحيى أنور المحمدى" ١١ عاما تلميذ بالصف السادس الابتدائي ومقيم طرف أسرته ببندر نبروه مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ (ادعاء سقوط من علو).وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال والده ٤٠ عاما، عامل، ومقيم بذات العنوان قرر بأنه أثناء لهو نجله أعلى سطح المنزل بالطابق الثالث اختل توازنه وسقط أرضا بمدخل المنزل مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٢٦ ٢٠٢١ إداري مركز شرطة نبروه وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.