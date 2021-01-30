رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

شريف محيى: الآن صارت الأمور أكثر عملية ولكنها أقل تلقائية

السبت 30/يناير/2021 - 03:39 م
شريف محيي
شريف محيي
نضال ممدوح
طباعة
قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب، كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.

قال القاص شريف محيي: منذ سنوات قلائل لم نكن نعرف الحاسوب أو التابلت، كنا نستخدم القلم لكتابة جميع إبداعاتنا، وكثيرا ما كان يتولد ثمة ارتباط خفي بين المبدع وقلم ما، قد يصل الأمر إلى عدم القدرة على الكتابة الابداعية إلا بصحبة هذا القلم وكأنه صديق حميمي للمبدع.

وكانت نوعية الورق نفسه وطبيعته من حيث الجودة، أو اللون، أو الملمس أو حتى درجة السمك، ذات أهمية كبرى. على المستوى الشخصي، لم أكن أكتب مسودات أعمالي في مرحلة ما، إلا بالقلم الرصاص وعلى ورق فلوسكاب مسطر.

كنت أحيانا أقوم برسم بعض المناظر المتتالية الحركة، مع رسم كروكي لملامح بعض شخصيات العمل الرئيسية، مبينا، بعض سماتهم الشخصية، التي قد تبدو غريبة أو عبثية بعض الشىء. لم تكن عملية الخلق الإبداعي منصبة فقط على الحروف والكلمات، وإنما فضاء الصفحة نفسها، كانت له خاصية غريبة.

وأردف موضحا: كل ورقة كانت تبدو وكأنها كائن حي منفصل له الذاتية والمشاعر المرتبطة به وحده، حيث تتوالد حالات متنوعة من الخيال في دوائر سرمدية من الحرية والانطلاق، في نزعات تجريبية المجنونة.
وكأن الورق نفسه يشارك المؤلف في صناعة النص، ويفرض عليه أحاسيسه الخاصة.

ثم في مرحلة أخرى تالية، صرت لا أكتب إلا بالقلم الحبر، مع استخدام القلم الرصاص في التظليل والرسم بين صفحة وأخرى، فكنت تجد القصة، أو المسرحية وكأنها معروضة في مجلة أو صحيفة ورقية، بتقسيماتها وأعمدتها، وقد تفاجأ ببعض الرسومات التوضيحية، وقد تدهش بكاريكاتير ساخر، أو بعض الملاحظات المكتوبة في الهامش، أو حتى التوصيات لكيفية استكمال العمل.

ثمة بعض المسودات بها أسهم توضيحية، ورسومات بيانية لدرجة الإيقاع ومستوى الحبكة ومراحل الصعود الدرامي، ونقطة التقاء جميع الخيوط، ولحظة الذروة، ومساحتها والتوازن السيمائي للنص، وكأنك تشاهد خريطة لموقع جغرافي.

بعض الأعمال كتبت بعدة أقلام مختلفة النوع واللون. في مرحلة أخرى كانت الكتابة تتم على ورق أبيض غير مسطر، وكنت أحيانا أبحث عن كشاكيل أو كراسات وأجندات ذات شكل وطبيعة معينة تتناسب مع نوعية النص الذي سيكتب.

الآن صار الأمر مختلفا تماما، فلم تعد هناك مسودة أو درافت، بل يتم التعامل مع مجموعة من الملفات على الحاسب الآلي. ربما صارت الأمور أكثر عملية، ولكننا فقدنا مساحة كبيرة من البوح والإحساس. الآن صارت الأمور أكثر عملية ولكنها أقل عفوية وتلقانية. وصارت كل الأعمال مجرد مجموعة من الحروف الجافة، على الحاسوب٬ لا يستمتع المؤلف بها إلا بعد طباعتها، وظهور العمل في صورته النهائية.

موضوعات متعلقة

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

استقبال أسطوري لبعثة الأهلي في الدوحة (فيديو)

رامى ربيعة يرفض السفر مع بعثة الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية

«فوربس»: 6 أسباب تجعل مصر من «أفضل» الوجهة السياحية بعد كورونا

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

القومي لثقافة الطفل يبدأ برنامج «أحلى أجازة» بالحديقة الثقافية واليوتيوب

قبل ساعات من افتتاحه.. أبرز الأعمال المشاركة بمعرض «مبدعون خالدون»

شريف محيى: الآن صارت الأمور أكثر عملية ولكنها أقل تلقائية