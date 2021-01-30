شعراوي: مشروع تطوير قرى الريف «نقلة غير مسبوقة» في تاريخ التنمية الريفية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنه يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصري التي يعيش فيها 56% من السكان خلال ثلاث سنوات فقط، من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، تبدأ المرحلة الأولى للبرنامج بـ51 مركزا سيتم إنهاء الأعمال المطلوبة بها خلال عام واحد.وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا البرنامج يدار تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشرف عليه بشكل مباشر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف وزارة الإسكان، 27 مركزا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وأضاف أن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة" تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ التنمية في مصر، حيث لم يسبق منذ عقود أن تبنت الدولة برنامجًا شاملًا بهذا الحجم لتطوير كافة القرى المصرية، فوفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال ثلاث سنوات تبلغ 515 مليار جنيه، ويبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه.جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده، اليوم، اللواء محمود شعراوى بمحافظة الأقصر مع كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشوف الداودي محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات الوزارة ورؤساء المراكز المستهدفة في المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف 1500 قرية، كما يشارك فى الاجتماع أيضًا ممثلو الجهات المسئولة عن التنفيذ، وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولو أجهزة وزارة الإسكان سواء جهاز التعمير أو الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن ممثلي المديريات والهيئات الخدمية بالمحافظتين.وأوضح وزير التنمية المحلية أن المشروع القومي يعد تعبيرًا عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بدأته منذ عام 2014، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا لحركة البناء والعمران التي طالت كل شبر في أرض مصر خلال السنوات الست الماضية، لافتًا إلى أنه جاء الوقت الذي يجني فيه الريف المصري ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية.