التصريح بدفن شاب لقى مصرعه فى حادث سير بالسلام

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث سير على طريق إسبيكو، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.البداية عندما، تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، بلاغ يفيد بوفاة شاب إثر تعرضه لحادث سير على طريق اسبيكو بمنطقة السلام، على الفور انتقل الأجهزة الأمنية وتبين وفاة شاب نتيجة اصطدام سيارة نقل به.وأشارت المعاينة الأولية، إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد السائق فاصطدم بالشاب، الذي لقي مصرعه في الحال وتبين أن زجاج السيارة محطم بالكامل.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.