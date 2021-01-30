رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط قاتلي شاب بدمياط لسرقة دراجته النارية

السبت 30/يناير/2021 - 06:01 م
جريدة الدستور
حسام فهمي
طباعة
ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بقتل مواطن وسرقته بدمياط، حيث تلقى مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرسعد) بالطريق الدولى بدائرة المركز، والعثور فى وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بدمياط إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون دائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها- سيارة ربع نقل "ملك شقيق أحد المتهمين")، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهًا عن قائديها واتخاذهم من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بتاريخ الواقعة باستيقاف المجنى عليه حال قيادته لدراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الاستيلاء على "الدراجة النارية"، ولدى مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم.

موضوعات متعلقة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

«الإعلام نهش عرضها دون تحقق».. محمد الباز يعتذر لطبيبة المحلة

هل تجاوزت مصر «ذروة الموجة الثانية» من كورونا؟

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ترشيح حركة «حياة السود مهمة» لنيل جائزة نوبل للسلام

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

أيام زمان

«بسبب الخطيب».. حمدي الكنيسي يكشف كواليس صدامه مع «المايسترو»

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

«السعيد».. قصة تشيخوف عن الرجل التعيس

صفاء عبد المنعم: علاقتي مع الورقة البيضاء قائمة على الصراع والمودة

المهاتما غاندى.. رجل السلام الذى قتله المتطرفون

صبحي شحاتة: المسودة في حد ذاتها عمل فني مستقل