ضبط قاتلي شاب بدمياط لسرقة دراجته النارية

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمين بقتل مواطن وسرقته بدمياط، حيث تلقى مركز شرطة كفرالبطيخ بمديرية أمن دمياط بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرسعد) بالطريق الدولى بدائرة المركز، والعثور فى وقت لاحق على دراجته النارية بإحدى القرى.وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بدمياط إلى تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، جميعهم مقيمون دائرة المركز).وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم (بندقية خرطوش وثلاث طلقات من ذات العيار- سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها- سيارة ربع نقل "ملك شقيق أحد المتهمين")، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية كرهًا عن قائديها واتخاذهم من دائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وقيامهم بتاريخ الواقعة باستيقاف المجنى عليه حال قيادته لدراجته النارية بمنطقة الجناين بدائرة المركز ومحاولة الاستيلاء على "الدراجة النارية"، ولدى مقاومة المجنى عليه للمتهمين قام أحدهم بإطلاق عيار من بندقية خرطوش تجاهه فأودى بحياته، وعقب ذلك قاموا بنقل جثته باستخدام السيارة الربع نقل والتخلص منها بإلقائها بمكان العثور لإبعاد الشبهة عنهم.