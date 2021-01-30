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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المستشار أحمد الجزار يوقع عقد مجموعته القصصية «حكايات ساعة العصارى»

السبت 30/يناير/2021 - 03:54 م
المستشار أحمد الجزار
المستشار أحمد الجزار
حسام التمساح
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وقع المستشار أحمد الجزار، المحامي العام بنيابة النقض، على عقد مجموعته القصصية "حكايات ساعة العصاري" مع دار ببلومانيا للنشر والتوزيع.

كانت قد صدرت للجزار بعض المؤلفات منها موسوعة المبدأ في الإثبات، وموسوعة المبدأ في الأحوال الشخصية، والتقاضي الإلكتروني والعدالة الناجزة مقارنة بين القانون السويسري والقانون المصري.

وقد عين بالنيابة العامة عام 1998 معاون نيابة بـالبداري بمحافظة أسيوط، ثم انتقل وكيل نيابة بمحافظة بورسعيد، وعمل بالقضاء في محافظات المنصورة وأسيوط والإسماعيلية، ثم رئيسًا لنيابة النقض بدار القضاء العالي، حتى الوصول لمحامي عام أول بنيابة النقض.

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