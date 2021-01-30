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اقتصاد

عضو «رجال الأعمال» يستعرض مشاكل المطورين العقاريين بالحزام الأخضر

السبت 30/يناير/2021 - 03:10 م
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
أسماء إبراهيم
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استعرض أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال لقاء أعضاء اللجنة بالمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عدد من المشكلات التي تواجه المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر.

وقال «الشناوي»: يعاني المطورين العقاريين في منطقة الحزام الأخضر من وقف الجهاز التنازلات عن الارضي رغم قيامها بدفع النسب المتفق عليها واسماؤها مثبة بشيكات بنكية بجانب تأخر اعتماد مخططات المشروعات بجانب عدم تحديد جهة الولاية حتي الأن لأي من جهاز 6 أكتوبر أو جهاز مدينة الشيخ زايد.

وأوضح أنه بالرغم من قيامه كأحد المطورين بمنطقة الحزام الأخضر بدفع نسبة 75% من ثمن الأرض إلا أن الجهاز رفض التنازل عن الأرض، وتسائل «الشناوي» عن أسباب وقف الجهاز إصدار التنازلات ولماذا يلجأ المطور الي الجهاز في ذلك؟ خاصة وأنه يمكن إثبات نسب سداد قيمة الأرض من واقع كشف الحساب البنكي.

وأضاف قائلًا: «هل يعقل أن نطور الأرض بإسم أشخاص غريبة ليس لها علاقة بالموضوع ام بإسم الشركة الملتزمة في السداد صاحبة الأرض والمشروعات؟».

كما أثار«الشناوي»، مشكلة ظهور عشوائيات في البناء بمنطقة الحزام الأخضر نتيجة لقيام بعض الكيانات الوهمية بالبناء دون رخصة، وبعضهم يقومون بالبناء على نسب 85٪ وليس 15٪ أي عكس ما هو في الرخصة.

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