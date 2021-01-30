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الثقافة

خالد إسماعيل: مازلت أكتب بالقلم الحبر على ورق أبيض غير مسطر

السبت 30/يناير/2021 - 03:06 م
خالد إسماعيل
خالد إسماعيل
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.

وحول هذا الأمر قال الروائي خالد إسماعيل: أنا مازلت أكتب الروايات بالقلم الحبر على ورق أبيض غير مسطر، وهذه العادة تشكلت عندى منذ بداية عهدى الابداعى الذى بدأ فى المرحلة الجامعية مع شعر العامية، وكان هذا هو المتبع، فلم نكن عرفنا الكتابة على جهاز الكومبيوتر، ولكن بحكم عملى الصحفى اضطررت لتعلم الكتابة على الكومبيوتر منذ فترة قصيرة.

ومغزى السؤال الخاص بالمسودات، كما فهمته هو أننى استطيع أن أجعل القارىء يقرأ المسودة النهائية للرواية، وكان هذا متبعا فى تجمعات المبدعين، كنا نتبادل المخطوطات اليدوية ونقيم حولها الماقشات، ولم يكن لدينا حرج فى أن يشير الأصدقاء علينا بالحذف والتعديل٬ ولم نكن نخجل من نقص معرفتنا بالنحو، ولما عرفنا طريق النشر، لم تكن دور النشر المصرية تعدل شيئا أوتحذف من النصوص، ولم أصادف "المحرر" الذى هو عمود مهم من أعمدة عملية النشر فى الغرب، ومهمته الإرتقاء بالنص إلى أعلى مستوى بمساعدة المبدع أو بدون إشراكه فى عملية التحرير والصياغة. حتى التدقيق اللغوى لا تقوم به دورالنشر وتطلب من المبدع تسليمها الرواية أو الديوان الشعرى مدققا لغويا لأنها لا تريدأن تتحمل تكاليف رواتب المحررين والمدققين اللغويين. لهذا إنهار مستوى الكتاب المطبوع فى مصر، وكثرت فى الكتب الأخطاء اللغوية والركاكة والسذاجة.

واختتم إسماعيل مؤكدا: عموما أنا مازلت محتفظا بعدد كبيرمن مخطوطات رواياتى وفقدت البعض الآخر أثناء عمليات التنقل من مسكن إلى آخر، وفى النهاية أرى أن ظروف الإبداع والنشر فى الغرب المتقدم لها ظروف مختلفة عن ظروف الإبداع والنشر فى الشرق، فنحن نعيش ظروفا اجتماعية وثقافية مختلفة لا تتعامل مع الكاتب والمبدع بالصورة التى تتناسب مع مهمته الإنسانية الكبرى التى تحافظ على الوجدان الإنسانى والتاريخ الثقافى للجماعة البشرية.

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