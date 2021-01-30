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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

55021 إجمالي اصابات كورونا في أفغانستان

السبت 30/يناير/2021 - 03:51 م
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
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سجّلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم السبت- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 55 ألفا و21 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2400 حالة، فيما تماثل 47 ألفا و607 أشخاص للشفاء من الفيروس.

وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ248 ألفا و954 عينة في المراكز الحكومية، فيما توجد 5 آلاف و12 إصابة نشطة معروفة في البلاد.

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