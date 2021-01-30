55021 إجمالي اصابات كورونا في أفغانستان

سجّلت وزارة الصحة العامة الأفغانية 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3 حالات تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية، اليوم السبت- أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 55 ألفا و21 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 2400 حالة، فيما تماثل 47 ألفا و607 أشخاص للشفاء من الفيروس.وأشارت إلى أنه تم إجراء اختبارات طبية حتى الآن لـ248 ألفا و954 عينة في المراكز الحكومية، فيما توجد 5 آلاف و12 إصابة نشطة معروفة في البلاد.