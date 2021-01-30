مدير أمن الغربية يعتمد حركة تعيين الضباط الجدد

اعتمد اللواء هاني مدحت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية (منذ قليل)، حركة تعيين وتسكين الضباط الجدد والمتخرجين من كلية الشرطة فى رتبة ملازم أول تحت الاختبار وملازم أول.كان اللواء هاني مدحت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية قد اعتمد (منذ قليل) حركة تنقلات وتسكين عدد 11 ضابطًا من رتب ملازم تحت الاختبار وملازم أول، ضمن الخطة الموضوعة من اللواء محمود توفيق بالدفع بالعناصر الجديدة بعدد من الأماكن الشرطية بالمراكز والأقسام والإدارات الميدانية لدعم التواجد الأمني علي مدار الساعة.