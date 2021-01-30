وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ: مستنية دورى فى لقاح كورونا (صور)

تنفرد "الدستور" بنشر أول صورة للقاح المستخدم في تطعيم الأطباء والمدون عليها عبارات باللغة الصينية، فضلًا عن عبارة باللغة الإنجليزية "saRs-cov2 vaccine".وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن الطاقم الطبي بمستشفي العزل ببلطيم قد تم تطعيمه بالكامل بلقاح كورونا، وأن الأمور تسير علي أفضل ما يرام هناك بعد التطعيم، مؤكدة أنها تقوم بمتابعتهم بعد التطعيم والتأكد من صحتهم، طبقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وكشفت وكيلة الصحة، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" عن عدم تلقيها اللقاح حتي الآن قائلة: "لسه دوري مجاش وأنا في انتظاره"، موضحة أن ما وصل للمحافظة حتي الآن هو الدفعة الأولي التي تم توجيهها لمستشفي عزل بلطيم، وفي انتظار باقي الدفعات لتطعيم قيادات المديرية وأيضًا توزيعها علي باقي مستشفيات وأقسام العزل.وأوضحت "سلام"، أن 54 من الأطقم الطبية بمستشفى العزل ببلطيم قد حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن صحة الفريق الطبي وسلامته علي رأس أولويات الوزارة والقيادة السياسية.