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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 5 حالات كورونا من مستشفى قفط التعليمى

السبت 30/يناير/2021 - 03:00 م
كورونا من مستشفى
كورونا من مستشفى قفط
قنا: إسلام البكري
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أعلن مستشفى قفط التعليمى، عن تعافي وخروج 5 حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام.

وأكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفى، أن خروج 5 حالات من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين إلى ٧٦ حالة منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد بالدور المهم للدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأضاف الدكتور مصطفى فهمى المشرف الطبى بالمستشفى أن الحالات التى خرجت منهم ممرضة و4 حالات من أصحاب الأمراض المزمنة وأعمارهم ما بين الستين والسبعين عاما.

وقال الدكتور أبو الحسن الشاذلي نائب مدير المستشفى للشئون الفنية إن جميع الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وجميع العاملين يبذلون أقصى جهدهم للعمل على راحة المرضى وسلامتهم.

وناشد الدكتور محمد رمضان مدير إدارة العدوى الأهالى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات سواء فى الشوارع أو فى أى منطقه خاصة المناطق المزدحمة والأسواق وغسل اليدين باستمرار.

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