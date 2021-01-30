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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة سائق بالتسمم بعد تناول سم فئران عن طريق الخطأ بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 03:16 م
اسعاف
اسعاف
عمرو الحوتى
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أصيب سائق بتسمم وبحالة إعياء إثر تناوله سم فئران عن طريق الخطأ بقرية ميت عاصم التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول  محمد رضا السيد إبراهيم  ٢٨ عاما سائق، ومقيم قرية "ميت عاصم" دائرة المركز "ادعاء تناول مادة سامة".

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر بتناوله سم فأر بالمنزل عن طريق الخطأ ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٧ ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة  منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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