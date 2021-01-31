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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 31-1-2021

الأحد 31/يناير/2021 - 04:41 ص
مواد البناء
مواد البناء
الدستور
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يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مواد البناء اليوم.. سعرالحديد والأسمنت وذلك نظرا بعد تصريح الدولة بالمباشرة بأعمال البناء المختلفة بعد أن أغلقت بسبب المخالفات الكثيرة التي تمت محاصرتها حتى الآن.

وننشر لكم في "الدستور" أسعار مواد البناء اليوم.. سعرالحديد والأسمنت، وفقا لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث إنها استقرت بشكل كبير اليوم السبت 30 - 1 - 2021 في السطور القادمة:-

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت

وتبدأ اسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.

سعر الحديد اليوم السبت 30 - 1 - 2021
حديد عز
سجل حديد عز سعر 13700 جنيهًا للطن.

حديد بشاي
وسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيهًا للطن.

حديد العتال
سجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.

حديد المصريين
بينما سجل حديد المصريين 13550 جنيه للطن.

حديد الكومي
كما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.

حديد الجيوشي
بينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيهًا للطن.

حديد العشري
وسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.

حديد المعادي
وسجل حديد المعادي 13300 جنيها.

حديد مصر
وسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيهًا للطن.

حديد الداخلية
بينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيهًا.

حديد المراكبي
المراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.

حديد بيانكو
بينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيهًا.

سعر الأسمنت
كما استقرت بعض الشئ أسعار الأسمنت بشكل عام لنوضحها فيما ياتي:

أسمنت المسلح
سجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.

أسمنت النصر
كما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.

أسمنت النهضة
وسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.

المخصوص
وسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.

أسمنت السويدي
بينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.

أسمنت الممتاز
وسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.

أسمنت العسكري
وسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.

أسمنت حلوان
سجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.

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أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم 

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