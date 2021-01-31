أسعار مواد البناء اليوم الأحد 31-1-2021

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد والأسمنت





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يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مواد البناء اليوم.. سعرالحديد والأسمنت وذلك نظرا بعد تصريح الدولة بالمباشرة بأعمال البناء المختلفة بعد أن أغلقت بسبب المخالفات الكثيرة التي تمت محاصرتها حتى الآن.وننشر لكم في "الدستور" أسعار مواد البناء اليوم.. سعرالحديد والأسمنت، وفقا لشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، حيث إنها استقرت بشكل كبير اليوم السبت 30 - 1 - 2021 في السطور القادمة:-وتبدأ اسعار الحديد" التسليح" تتراوح بين 13500 – 13650 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيه.حديد عزسجل حديد عز سعر 13700 جنيهًا للطن.حديد بشايوسجل سعر حديد بشاي 13500 جنيهًا للطن.حديد العتالسجل سعر حديد العتال 13450 جنيها للطن.حديد المصريينبينما سجل حديد المصريين 13550 جنيه للطن.حديد الكوميكما سجل حديد الكومي 13300 جنيه للطن.حديد الجيوشيبينما حديد الجيوشي سجل 13300 جنيهًا للطن.حديد العشريوسجل العشري 13450 جنيهًا للطن.حديد المعاديوسجل حديد المعادي 13300 جنيها.حديد مصروسجل حديد مصر ستيل سعر 13300 جنيهًا للطن.حديد الداخليةبينما سجل حديد الداخلية سعر 13700 جنيهًا.حديد المراكبيالمراكبي 13300 جنيه، وعطية 13400 جنيه.حديد بيانكوبينما سجل حديد بيانكو 13300 جنيهًا.كما استقرت بعض الشئ أسعار الأسمنت بشكل عام لنوضحها فيما ياتي:أسمنت المسلحسجل أسمنت المسلح 780 جنيهًا في الطن.أسمنت النصركما سجل أسمنت النصر 780 جنيهًا للطن.أسمنت النهضةوسجل أسمنت النهضة 725 جنيهًا في الطن.المخصوصوسجل أسمنت المخصوص سجل 760 جنيهًا.أسمنت السويديبينما سجل أسمنت السويدي 780 حنيهًا في الطن.أسمنت الممتازوسجل أسمنت الممتاز 800 جنيه في الطن.أسمنت العسكريوسجل أسمنت العسكري 745 جنيهًا في الطن.أسمنت حلوانسجل أسمنت حلوان 765 جنيهًا في الطن.