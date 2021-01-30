514 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن تسجيل 514 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد– 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين في الكويت إلى 164622 منذ بداية الجائحة.وقالت الوزارة الكويتية في بيان، إنه تم تسجيل 501 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 157404 حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 959 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 8336 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى مليون و520 ألفًا و587، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 6259 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 52 حالة.