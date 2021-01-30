حملة لرفع إشغالات كورنيش النيل بالمنيا (صور)

نظمت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين بكورنيش النيل وتتسبب في تشويه المظهر الجمالي والحضاري للكورنيش الذي تم تطويره خلال العام الماضي.وقال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية، إن الحملة قامت بالإزالة الفورية لأى نوع من أنواع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على المظهر الحضاري لكورنيش النيل.ومن ناحيته، قال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، تم تنظيم حملة لرفع كل أشكال الإشغالات غير المرخصة من بناء أو أكشاك أو باعة جائلين يفترشون أرض الكورنيش أو سيارات متوقفة أو غيرها من الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وحركة سير المواطنين للحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للكورنيش والذي تم تطويره وقام بتفقده رئيس الوزراء.