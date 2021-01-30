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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النائب أحمد مقلد: التنمية الشاملة رهان حياة للدولة المصرية

السبت 30/يناير/2021 - 02:56 م
النائب أحمد مقلد
النائب أحمد مقلد
بورسعيد:شيماء رشاد
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قال أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، إن التنمية الشاملة تحد حقيقي ورهان حياة للدولة المصرية.

وأضاف خلال لقاء اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي يضم 10 نواب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بقاعة فايزة أبو النجا في ديوان عام المحافظة، أنهم كنواب استدعوا الوزراء لمناقشتهم في خططتهم لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا أن ما شاهدوه في بورسعيد إنجازات عديدة يستحق الشكر والتقدير.

وتفقد وفد تنسيقية الأحزاب في بداية جولته للمحافظة المشروعات القومية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، ومنها: حديقة فريـال التاريخية، وسوق الأسماك الحضاري الجديد.

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