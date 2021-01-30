«الموبايل انفجر فى الشحن».. حريق يلتهم شقة سكنية بالعاشر

نشب حريق داخل شقة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بسبب شاحن الهاتف المحمول، وأسفر عن حريق الشقة ولم يسفر عن حدوث أي إصابات.وأقر صاحب الشقة بأنه ترك الموبايل يشحن ليلا وتفاجأ بحدوث انفجار بالهاتف أسفر عن نشوب حريق.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ للنجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالعاشر من رمضان وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، والتى تمكنت من السيطرة عليه، ولم يسفر عن حدوث إصابات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.