السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الرئيس اطمأن على سلامة أخيه الرئيس التونسي، إثر واقعة البريد المرسل لرئاسة الجمهورية التونسية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.من جانبه، أعرب الرئيس قيس سعيد عن خالص التقدير لتمنيات الرئيس الصادقة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية التونسية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة.كما تم التوافق خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.