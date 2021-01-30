التحقيق مع متهمين بإدارة محطة بث لاسلكي مخالفة بدمياط

تباشر النيابة العامة بدمياط التحقيق مع متهمين اثنين بإدارة محطة بث لاسلكي خاصة وشبكة استقبال قنوات فضائية مُشفرة وإعادة بثها بعد فك تشفيرها من خلال «سيستم كامل»، بعقارين وأحد المحال بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة، بمحافظة دمياط، واتخاذها كمقر لإعادة بث مجموعة من القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.كانت قوة أمنية من مديرية أمن دمياط قد تمكنت من ضبطهما أثناء إدارتهما نشاطهما الإجرامي، وتم ضبط مكونات شبكة البث، عبارة عن محطة استقبال وإعداد للبث مكونة من: «وحدات معالجة مركزية محمل عليها روابط القنوات للاتصال بالريسيفرات، وملفات التعريف وأنظمة التشغيل محمل عليهما أنظمة التشغيل مقلدة ومنسوخة، وعدد من أجهزة الريسيفر، وأنكودر لتجميع القنوات، وسويتش للاتصال بالإنترنت، وقطع لالتقاط الإشارة، وأطباق لاستقبال القنوات الفضائية، وراوتر للاتصال بالإنترنت، وجهاز DVR لتجميع القنوات».كما تم ضبط محطة تشفير مكونة من «جهاز "لاب توب" محمل عليه العديد من ملفات التعريف وأنظمة التشغيل لأجهزة الريسيفر والعديد من المصنفات الفنية من أفلام وأغانٍ دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية عليها- عدد من البرامج المقلدة والمنسوخة، روابط القنوات لتشغيلها من على أجهزة الريسيفر- جهاز ريسيفر يعمل كمخلق للشفرات بعد اتصالها بالإنترنت- وحدة معالجة مركزية يستخدمها المتهمان كجهاز سيرفر للتحكم فى ربط العملاء بالشبكة»، ومحطة لإعادة البث والإرسال بعد التشفير مكونة من «أجهزة "إرسال القنوات- تخليق التردد- أنتنا يدوية الصنع لبث التردد فى نطاق دائرى"- أجهزة إرسال المحتوى الإلكترونى للقنوات لمكان بث التردد- العديد من القطع والأدوات المستخدمة فى التجميع- أجهزة "راوتر للاتصال بالإنترنت لربط الشبكات- سويتش للاتصال بالإنترنت- كروت فك شفرة للقنوات الفضائية المشفرة- لانا واى فاى للاتصال بالإنترنت"- جهاز DVR لتجميع القنوات بعد ضغطها»، بالإضافة إلى محطة الإمداد الدائم للشبكة بالطاقة مكونة من «جهاز إنتاج الطاقة ومتصل به بطارية للتخزين».