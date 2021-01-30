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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل مواطن في دار السلام

السبت 30/يناير/2021 - 03:14 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق بتهمة جرح مواطن أفضى إلى الموت، بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات، في دار السلام، لجلسة 6 فبراير.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم "يحيي.م"، سائق، بجرح المجني عليه "محمد.ش" عمدا، حال حضوره مسكن الأخير ونشوب مشادة كلامية بينهما تطورت لشجار استل على إثرها سلاحا أبيض «سكينا» من مسكن ضحيته قاصدا إحداث إصابته بغير نية إزهاق روحه، فكال له طعنة استقرت في صدره فأحدثت إصابته التي أفضت إلى موته.

وأقر الشاهد الأول محمد أحمد، حداد، بأنه حال تواجده بمسكن المجني عليه فوجئ بحضور المتهم، وحدثت مشادة كلامية بين الأخير والمجني عليه تطورت لشجار، فقام على إثرها المتهم باستخلاص سكين من حجرة المجني عليه وكال للمجني عليه ضربة واحدة باستخدامها فاستقرت في صدره، وأضاف أنه والمجني عليه قاما بالجري خلف المتهم ألا أنه تمكن من الفرار، وأثناء ذلك سقط المجني عليه وبمحاولة إسعافه في أحد المستشفيات تبين وفاته.

وأضاف الشاهد الثاني عبدالنعيم شحات، بائع خضروات، أنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المجني عليه مصابا بطعنة في صدره ويجري خلف شخص ممسك بسلاح أبيض «سكين»، وأثناء ذلك سقط أرضا.

وأكد أحمد محمود، رائد شرطة ومعاون مباحث قسم دار السلام، توصله من خلال التحريات إلى صحة الواقعة التى حدثت على إثر خلافات على تعاطي المواد المخدرة، فحدثت مشادة كلامية تطورت لشجار، وقام المتهم باستخلاص سكين من مسكن المجني عليه وتعدى عليه بالضرب محدثا إصابته التي أودت بحياته.

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