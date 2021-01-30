إصابة طالب إثر سقوطه من قطار المطرية المنصورة

أصيب طالب بإصابات خطيرة إثر انزلاق قدمه أثناء وقوفه على باب القطار القادم من المطرية للمنصورة وسقوطه ببندر محلة دمنة بالدقهلية.كان اللواء رأفت عبدالباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة محلة دمنة من مستشفى المنصورة العام بوصول "كريم محمد على صالح" ١٢ عامًا طالب ومقيم طرف أسرته بقرية "ميت ضافر" دائرة مركز دكرنس مصابا بكدمات متفرقة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ (ادعاء سقوط من قطار).وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين قيام المذكور باستقلال القطار رقم (٢١٠) القادم من المطرية إلى المنصورة من محطة سكة حديد قرية "ميت ضافر"، وأثناء توقفه على باب إحدى عربات القطار انزلقت قدماه وسقط على جانب الطريق ببندر محلة دمنة مما أدى إلى حدوث إصابته.وبسؤال والده ٥٥ عامًا عامل ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك، وتم التنسيق مع قسم شرطة النقل والمواصلات بالمنصورة ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٩٢ ٢٠٢١ إدارى مركز شرطة محلة دمنة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.