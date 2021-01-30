«التعاون الدولى» تستعرض جهودها لدعم الاستثمار فى رأس المال البشرى

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن الوزارة تدعم الاستثمار في رأس المال البشري، مستعرضا نماذج المشروعات ومنها دعم شبكات الأمن الاجتماعي "تكافل وكرامة"، حيث دعمت 2.26 مليون منزل متضمنا 10% من سكان مصر بما يوازي 9.4 مليون مواطن.وأضاف التقرير، الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: "يهدف المشروع إلى توفير دعم مشروط لدخل الأسرة لزيادة استهلاك الغذاء، والحد من الفقر مع تشجيع الأسر على إبقاء الأطفال في المدارس وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأسر، وحماية وحماية المواطنين المسنين الفقراء في مصر الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة والمواطنين ذوي الإعاقات والأمراض الشديدة، كذلك الأيتام، بـ900 مليون دولار أمريكي بالمرحلتين الأولى 2015 والثانية 2020".وتابع التقرير: "دعمت الوزارة أيض توجهات الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال اتفاقها مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بقيمة 500 مليون دولار، كما تم الاتفاق مع ألمانيا على منحة بقيمة 2.2 مليون دولار، لتمويل برنامج تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، ومنحة أخرى بقيمة 2.7 مليون دولار، ضمن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا لتعزيز الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية".واختتم، أن الهدف الرئيسى من تحسين مستوى المعيشة هو تحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية، ومعالجة الفجوات التنموية، وتفعيل المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة.