فحص 4051 مواطنا بقريتين فى أسوان ضمن «حياة كريمة» (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية البصيلية الوسطى بمركز إدفو، وقرية البصالي بمركز كوم أمبو، تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.واستمرت القافلة لمدة يومين في كل قرية، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 4051 مواطنا، وضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية وعقد ندوات توعية للأهالي.وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.