رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل عنصرين من «داعش» في الأنبار العراقية

السبت 30/يناير/2021 - 03:12 م
داعش
داعش
وكالات
طباعة
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، مقتل عنصرين من تنظيم داعش، أحدهما "مسئول" بمحافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز"، إن "قوة من فوج استخبارات الفرقة الأولى بالجيش العراقي تمكنت من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما المسئول العسكري لداعش في صحراء غربي قضاء الرطبة".

وأشارت إلى تدمير وكر للإرهابيين في منطقة فيضة الغزلان جنوب قضاء الرطبة في عمق الصحراء.

كما أكدت عزم القوات الأمنية على متابعة عناصر عصابات داعش أينما كانوا، ومواصلة العمل الاستخباري، وجمع المعلومات بشكل مكثف لإنهاء تواجد الإرهاب والجريمة بمختلف صورها.

موضوعات متعلقة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

image description

محافظ أسيوط يلتقى مدير الطب البيطري لتطوير مزارع الثروة الحيوانية

image description

محافظ أسيوط يشيد بجهود قطاع التعليم الفنى فى تصنيع الأثاث المدرسى

image description

محافظ أسيوط يبحث دعم مبادرة «التصالح حياة»

الأكثر قراءة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

تعرف على أول مواجهة لمصطفى محمد مع جالطة سراي

أول تعليق من أسرة ضحية تصادم سيارة نجل رجل أعمال شهير بالغردقة

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

متحفان فرنسيان يعرضان قطعهما في مركز تجاري خلال الجائحة

اكتشاف مقبرة لعائلة أرستقراطية تعود إلى نحو 2200 عام وسط الصين

مواجهة أحفاد الفايكنج.. نهائي مونديال اليد بين الدنمارك والسويد غدًا

أيام زمان

«ظن أنه من الشرطة».. حكاية زكي رستم مع المحتال الذي تعرف عليه بالعتبة

«كانت بتغير فستانها لتكون أجمل مني».. اعترافات زبيدة ثروت عن غيرة سعاد حسني

أحببته أكثر من الزواج.. أمينة رزق تكشف سر امتناعها الارتباط

شقيقها كلمة السر.. حكاية دمية سُميت فاتن حمامة باسمها

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «3»
ماجد حبته
محاولة تسميم رئيس
المزيد

الثقافة

السيد نجم: فى النهاية للكتابة عادات تخص الكاتب وحده

منتدى السينما بباريس ينظم ندوة افتراضية حول المشهد الشعرى الشبابى

شيماء أحمد: الكتابة بخط اليد تعني أن تلمس روح ما كُتب عن قرب

أحمد فضل شبلول: المخطوطات الأولى ما هي إلا بروفة للكتابة