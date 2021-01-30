السعودية تسجل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»؛ ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 367 ألفا و813 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 293 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 359 ألفا و299 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.372 حالة منذ بداية الجائحة.