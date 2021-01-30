غدًا.. انطلاق قافلة «الأوقاف» الدعوية إلى السودان

تنطلق غدا الأحد، قافلة دعوية لعلماء وواعظات وزارة الأوقاف والتي تجوب مجموعة من الأقاليم في ظل التنسيق المشترك بين وزارتي الأوقاف المصرية والسودانية.وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التقى بأعضاء القافلة الدعوية المتوجهة إلى دولة السودان من الأئمة والواعظات، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا.وأكد الوزير أن القافلة ستركز على الجوانب الإيمانية، والأخلاقية، والقيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع، وبيان مشروعية الدولة الوطنية، وأهمية الولاء والانتماء لها، وضرورة الحفاظ على مؤسساتها الوطنية.وتضم كلا من:1. الدكتور أشرف فهمي محمود موسى، مدير عام التدريب بالديوان العام.2. الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث قناوي، مدير عام المراكز الثقافية.3. الدكتور عيد علي خليفة حسن، مدير الدعوة بأوقاف القاهرة.4. الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمّار، المدير الإداري لأكاديمية الأوقاف الدولية.5. الدكتور على الله شحاته محمود الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها).6. الشيخ محمد رجب السيد عبد الدايم إمام وخطيب بمسجد الصحابة بشرم الشيخ.7. الواعظة وفاء عبد السلام إبراهيم، واعظة متميزة بالقاهرة.8. الواعظة دينا محمد حسن جدامي، واعظة متميزة بالقاهرة.9. الواعظة عبير أنور محمد خيري، واعظة متميزة بالقاهرة.10. الواعظة المهندسة مرفت عزت محمد عثمان، واعظة متميزة بالقاهرة.11. الواعظة جيهان يس يوسف محمد عبد الحافظ واعظة متميزة بالقاهرة.ويأتي ذلك في إطار الأنشطة المشتركة والمتعددة بين وزارتي الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الدينية والأوقاف السودانية، والتي كان من آخرها زيارة وزير الأوقاف المصري للمشاركة في مؤتمر التجديد بين الأصل والعصر الذي عُقد بالخرطوم، وزيارة وزير الأوقاف السودان على رأس وفدٍ كبيرٍ يضم قيادات الوزارة ونخبة من الأئمة للقاهرة، وكذلك عقد دورة تدريبية مشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بمدينة السادس من أكتوبر في الفترة من 21 12 2020م حتى 26 12 2020م.وفي وقت سابق، افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، كما افتتح الوزيران الدورة التدريبية المشتركة الأولى من أئمة المساجد الكبرى بمصر والسودان بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.وناقشت الدورة عدة قضايا منها تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف؛ وشملت الدورة عددًا من ورش العمل المشتركة بين الجانبين، ويحاضر فيها نخبة متميزة من علماء مصر في مجالات متنوعة.