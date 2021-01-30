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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الحبس سنة لمدمن مخدرات وإيداعه بمصحة الإدمان

السبت 30/يناير/2021 - 02:40 م
الحبس سنة لمدمن
الحبس سنة لمدمن
قنا: إسلام البكري
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قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة مندوب مبيعات بمركز قنا، بالحبس لمدة سنة وإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة، بأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

وتعود أحداث القضية ليوم ٦ أكتوبر ٢٠١٨ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا من مستشفى قنا العام أنه عقب وصول رشاد يوسف ٣١ سنة، مندوب مبيعات فى حالة غيبوبة وأثناء قيام الأطباء والممرضات بعلاجه فوجئوا بوجود قطعة أفيون فى جيبه.

وأكدت التحريات أن المتهم مدمن مخدرات وعقب تناوله كمية كبيرة من المخدرات أصيب بغيبوبة، وتم نقله لمستشفى قنا العام، وتم العثور على قطعة أفيون كبيرة فى جيبه. 

وتم التحفظ على المتهم وإحالته لمحكمة جنايات قنا التى قضت بحبسه سنه مع إيداعه فى إحدى مصحات علاج الإدمان خلال فترة قضاء العقوبة.

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