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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط عامل زرع نبات البانجو المخدر في أرضه بقرية في الدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 02:39 م
ضبط عامل
ضبط عامل
عمرو الحوتى
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تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل زراعى لقيامه بزراعة شجيرات نبات البانجو المخدر داخل أرضه بقرية ٢٠ الأمل التابعه لقرية الحفير شهاب الدين التابعة للمركز وتم ضبط كمية من البذور والشجيرات المزروعة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني تفيد بقيام المدعو تامر طه محمد علي ٣٦ عاما عامل زراعي ومقيم قرية "٢٠ الأمل " التابعة لقرية " الحفير شهاب الدين " دائرة المركز بزراعة عدد من شجيرات البانجو في الأرض الزراعية خاصته والكائنة بزمام ذات القرية. 

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط المذكور وبحوزته كمية من بذور نبات البانجو وزنت ١٠ جرام تقريبا وبالانتقال للأرض الزراعية المشار إليها جرى ضبط  ١٢ شجيرة لنبات البانجو المخدر.

وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط اعترف بزراعته لتلك الشجيرات بقصد الاتجار فيها وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحضر اللازم  بالواقعة، والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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