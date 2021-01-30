نهرتها خالتها لتأخرها بالخارج.. طالبة تحاول الانتحار بالمنصورة

حاولت طالبة بمدينة المنصورة الانتحار بتناول أقراص دوائية مما أدى لإصابتها بإعياء شديد، وكانت محاولة الانتحار بسبب نهر خالتها لها لتأخرها خارج المنزل.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لقسم شرطة أول المنصورة من المستشفى العام بالمنصورة بوصول إيمان "م س ر" ١٥ عاما طالبة ومقيمة منطقة "المجزر الآلي" دائرة القسم مصابة بحالة إعياء "إدعاء تناول أقراص دوائية"٠وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال خالتها الطاهرة "م م م"،٤٦ عاما، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان". قررت بأن المصابة مقيمة طرفها وأنها قامت بتناول أقراص "نيوفلين" على إثر قيام خالتها بنهرها لتأخرها ليلا خارج المنزل مما أدى إلى حدوث إصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٧٨/ ٢٠٢١ إداري قسم شرطة أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.