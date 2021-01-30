«صحة الشرقية»: رعاية أولية لأكثر من 9 ملايين مواطن خلال 2020

قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالشرقية، والبالغ عددها ٤٨٥ وحدة، الخدمات الطبية لأكثر من ٩ ملايين مواطن متردد عليها بالمحافظة بواقع ٩٠٥٦٥٢٥، وذلك خلال عام ٢٠٢٠.وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية بهذه المراكز والوحدات لـ٢٣.٣٩٤.٩٧٩ مريض، والاستقبال والطوارئ لـ١١٨.١٦٤ مواطن، وخدمات متابعة الحوامل الجدد لـ٩٨٢٣٥ مواطنًا، والحوامل المترددة لـ٢٣٨.٣٨١ سيدة، ومتابعة الأطفال لـ٨٧٤٢٤٩ طفلًا، والتطعيمات الروتينية لـ١.٢١٧.٢٩١ طفل، وتنظيم الأسرة لـ٢٢١٢٥٥٨ سيدة، والخدمات المعملية لـ١.٤٧٨.٨٣٢ مواطن، وطب الأسنان لـ٤٧٩.٣٣٦ مواطن.وأكد "مسعود" استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الخدمة بمختلف المراكز الطبية والوحدات الصحية بمحافظة الشرقية، مقدمًا الشكر للإدارة العامة للطب الوقائي، ومديري الإدارات الصحية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالوحدات والمراكز الطبية، نظرًا للجهود المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.