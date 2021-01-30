فصل التيارات العشوائية وإزالة التعديات بميدان محطة مصر بالإسكندرية

دفع حى وسط الإسكندرية، اليوم الدفع بحملة شاملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات، الفروشات والتعريشات، فصل الوصلات الكهربائية الخلسة والعشوائية، ورفع المخلفات بميدان محطة مصر ومحيطه وفقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط.توجهت الحملة الي سور محطة القطار، حديقة الشهداء، محيط السنترال، بداية شارع الخديوي، موقف ميكروباص بحري، موقف اتوبيسات النقل العام.وتم خلال الحملة رفع وإزالة عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة والتعديات وفروشات الباعة الجائلين، وتوسعة الميدان أمام المارة والمرور بمعرفة إدارة اشغال الطريق.كما تم فصل وإزالة الوصلات الكهربائية العشوائية، والخلسة التي يقوم بها الباعة الجائلين بمعرفة إدارة الكهرباء، وتم رفع ١٢ طن مخلفات قمامة واتربة ناتج تطهير ونظافة الميدان بمعرفة إدارة النظافة بالحى، ونظافة وغسيل الرصيف المجاور لسور السكة الحديد بمعرفة شركة نهضة مصر.شارك في الحملة مديرو إدارات:« إشغال الطريق، الاعلانات، المتابعة، النظافة،الحدائق، معاون رئيس الحي للخدمات مدير العلاقات العامة، رئيس ومسئول قسم الغلق بإدارة رخص المحلات، ومدير عمليات وسط بشركة نهضة مصر».