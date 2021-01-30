بعد فك الحظر.. مصطفى شعبان يدخل معسكر مغلق بـ«عش الدبابير»

عاد الفنان مصطفى شعبان لتصوير مسلسله الجديد "عش الدبابير" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وذلك بعد فترة من التوقف بسب حظر التجوال في لبنان للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.واستأنف صناع العمل التصوير في العاصمة اللبنانية بيروت حيث كانوا ينتظروا انتهاء فترة الحظر ليدخلوا في معسكر مغلق لتصوير أكبر قدر ممكن من المشاهد خاصة وأن العمل تعطل تصويره أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ويسعى المخرج أحمد خالد موسى لانهاء التصوير قبل حلول الشهر الكريم."عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، وتجري الشركة المنتجة حاليا التعاقد مع باقي أبطال العمل، الذي تتولى كتابته عبير سليمان بمشاركة ورشة الكتابة الخاصة بها بعد انسحاب السيناريست محمد سيد بشير والعمل من إخراج أحمد خالد موسى، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر في رمضان.