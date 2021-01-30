السيد نجم: فى النهاية للكتابة عادات تخص الكاتب وحده



وبعد فترة ليست بالقليلة أبدأ بالفصل التالى بالآلية نفسها٬ وقد يكون ما كتبته على أنه الفصل التالى يصبح هو الفصل الأول ويرحل الأول بعده وهكذا. قد تكون الكتابة الجديدة لإثراء الفكرة التى تبدأ فى التبلور، وبالتالى قد يكون الفصل الأول أو الذى كتب أولًا هو الأخير أو فى وسط النص.



والآن، يلزم توضيح أن ما سبق هو المرحلة الأولى التى شكلت البنية العامة للنص، وفى مرحلة تالية تتم محاولة التنقيح، بالإضافة أو الحذف بناء على ما استقر بين يدى من حدوته وشكل الرواية. أى تعديلات فى الإطار الأخير للنص مثل تعديل أما عناوين الفصول أو ملاحقة أسماء الشخصيات التى غالبًا ما أراها تتغير أثناء الكتابة ويصبح للشخصية أسمان دون أن أنتبه، ويتم التعديل وهكذا حتى أشعر بالملل وأرجو إلقاء النص بعيدًا عن عينى وكأنه عبء غير محتمل.



وتجيىء مرحلة بعد فترة حتى قبل النشر، إذا ما اطلعت على الرواية قد أدهش وأعجب وأفرح وأحزن كلها مشاعر متناقصة معًا.. وتبدو لى وكأنها ليست بقلمى ولا من قريحتي وأفكاري. والآن أجيب على سؤالك بعدم قبولى نشر ما كان سابقًا على النشر النهائى، لأنه أبدًا ليس النص المنشور.



وأردف نجم: لم أعد أكتب بخط اليد سواء كانت مقالات أو دراسات أو إبداع. كلها انتقل مباشرة إلى الشاشة الزرقاء بعدما بدأت فى التعامل مع الشاشة بكتابة المقالات مباشرة على الشاشة، ولكن الإبداع كنت بداية على ورق وبالقلم الجاف، لكن بعد سنوات قليلة أصبحت أكتب المقالات والإبداع على الشاشة مباشرة.



وأردف: جوهر فكرة المخطوطة لم تنته عندى مع استخدام الكمبيوتر فى الكتابة، إلا أننى لا أحتفظ بكم تلك المخطوطات أو التعديلات، كما أوضحت فى طريقة كتابتى للنصوص، قصة أو رواية، ولكن أظن أننى أحتفظ ببعض نسخ المرحلة التالية التى أشرت إليها التى فيها تكون الرواية تشكلت بنسبة كبيرة.



أما الإجابة على التساؤل أيهما أقرب إلى؟ فلا خيار لى الآن بل ونسيت الكتابة على الورق، حوالى العشرين سنة أكتب على الشاشة مباشرة٬ وأجدها تتميز عن الورق فى سهول الإضافة والحذف.



ومع ذلك دعينى أقول لك إنه فى النهاية للكتابة عادات تخص الكاتب وحده وليست وسيلة الكتابة وحدها. فقد أبدأ بقرار الكتابة ولا أستطيع كتابة كلمة واحدة إلا بعد ساعة أو ساعات وهذا موضوع آخر على كل حال.

قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرًا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطًا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي، للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانًا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحًا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.الــ"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل ما زال هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره؟ وغيرها.يقول الكاتب السيد نجم: بدأت أستخدم الكمبيوتر منذ عام 1998 كنت أكتب المقالات على الشاشة مباشرة، وأضيف وأحذف بلا مشاكل أو قلق، بينما مع الإبداع قصة قصيرة أو رواية أكتب على الورق ثم أنقل أو أبيض على الشاشة. حتى عام 2003 تقريبًا بدأت الكتابة على الشاشة للمقالات والإبداع بلا قلق. ولم أشعر بالفقد أو أنني خسرت حالة ما٬ بل على العكس زادت إمكانية المراجعات وتطوير العمل الإبداعى خصوصًا الرواية. ببساطة لأننى كلما انتهيت من فصل (مثلًا) أتركه كعادتى فى الكتابة ثم أعود إليه للبدء فى كتابة الفصل بالإضافة أو الحذف. مع العلم أننى أستخدم تقنية الكوبى والبيست والعمل على النسخة الجديدة ولا أحذف النسخة القديمة. وقد أدهشنى شخصيًا أننى لاحظت تاريخ البدء فى الفصل الأول من رواية حكايات طرح النيل عام 2004، بينما كنت انتهيت من الرواية فى 2017 ونشرت 2018 (وكل النسخ أو الأجزاء القديمة متوفرة بتاريخها.. وبالتالى يمكن الرجوع إليها إن لزم الأمر).بالتالي فلا سمة سلبية عندى أن تتم الكتابة على الشاشة حيث يمكن توفير أكثر من النسخة لأى جزء من العمل الإبداعى. وحتى القصة القصيرة يمكن التعديل مع نسخة (كوبى) من النسخة الأولى. الحقيقة أنا متحمس للتقنية الرقمية ومنجزاتها، ومنها توفير أكثر من نسخة للعمل الواحد.وعن تجربة نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد تابع نجم: بداية يلزم توضيح كتابتى للرواية تحديدًا٬ أبدأ برصد وتسجيل حالة ما أو التعبير عن فكرة جوهرية، قد تبرز فى النص ربما رصد هائم يبحث عن فكرة لم تتضح بعد تفاصيلها. وفى الجلسة التالية فى اليوم نفسه أو فيما بعد غالبًا أبدأ ببداية جديدة لا تبتعد كثيرًا عن الأولى، ولكنها فى الغالب أكثر وضوحًا٬ وفى الجلسات التالية يتم التعديل بالحذف، والإضافة حتى أشعر بالاكتفاء ويمكن أن يمثل ما كتب الفصل الأول.