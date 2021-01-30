ضبط 142 مخالفة عدم ارتداء كمامة فى المنيا

حررت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، 114 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، خلال الحملات اليومية على وسائل النقل العام ومواقف السيارات، بالإضافة إلى استمرار الحملات لمتابعة الحالة العامة بشوارع المركز، حيث تمت إزالة 30 حالة تعد على حرم الطريق.وواصلت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تنظيم الحملات الرقابية، حيث تم تحرير 28 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات، خلال الحملات على وسائل النقل العام ومواقف السيارات بحي غرب المدينة.من جهته، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية.