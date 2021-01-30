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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

1 مارس.. نظر استئناف المتهمة بدهس «فتاة النزهة»

السبت 30/يناير/2021 - 02:43 م
فتاة النزهة
فتاة النزهة
حسام التمساح
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حددت محكمة جنح مستأنف النزهة جلسة الأول من مارس المقبل لنظر الاستئناف المقدم من "نورهان. ك"، المتهمة بدهس المجني عليها «ندى شديد» بسيارتها، على حكم أول درجة، والقاضي بحبسها سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح النزهة قد استمعت للمستشار صفوت السيد، دفاع المجني عليها "ندى.ش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سحل فتاة النزهة»، والذي طالب بتعديل القيد والوصف في القضية، وتحويلها لجناية وقتل خطأ أفضى إلى موت.

كان المستشار أحمد مصلح، مدير نيابة النزهة، قد أمر بإخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكشف التقرير الطبي للمجني عليها عن أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها تبين وجود كسر بقاع الجمجمة مع نزيف بالأنف والأذنين والفم، وكسور بالذراعين، وكسور متعددة بالحوض والساقين، مع سحجات متفرقة، ونزيف بالجسد كله، ووصلت المجني عليها متوفاة إلى المستشفى.

واستمعت النيابة لأقوال أهل الفتاة، الذين أكدوا أنهم لاحظوا أن نجلتهم تأخرت في الوصول إلى المنزل فاتصلوا على هاتفها المحمول، وتفاجأوا بأن أحد الأشخاص يرد عليهم ويخبرهم بالحضور إلى مكان الحادث لأن صاحبة الهاتف توفيت في حادث سير.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوجود حادث تصادم بشارع حسن المأمون في النزهة ووفاة فتاة، وانتقلت قوات الأمن إلى المكان، وتبين مصرع فتاة تدعى «ندى» صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المتوفاة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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