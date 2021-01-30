«السياحة»: شركات عالمية طلبت «الترويج لزيارة مصر»

قال المهندس أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة، تلقت عدة عروض من مكاتب دولية متخصصة للتعاقد معها لإعداد استراتيجية إعلامية للترويج والتنشيط للسياحة المصرية تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية لمدة 3 سنوات، تبدأ في يوليو المقبل.وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنة يتم حاليا الفصل في هذه العروض، لافتا إلى أن هناك شركات أخرى ستقدم عروضها خلال الأسبوع الجاري لاختيار الأنسب منها، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.يشار إلى أن الحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة والآثار التي بصدد إطلاقها تهدف الترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة مع مراعاة ظروف أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في إطار تطبيق ضوابط السلامة الصحية وصياغة رسائل إعلامية مناسبة لبث رسائل طمأنة وتشجيع السائحين على السفر وزيارة مصر، حيث أن آخر حملة ترويجية للسياحة متكاملة انتهت عام 2018.