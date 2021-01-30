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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» ترخص لـ40 شركة طرح منتجات مخفضة تمهيدًا للأوكازيون الشتوى

السبت 30/يناير/2021 - 02:47 م
أوكازيون الشتوي
أوكازيون الشتوي
صلاح عامر
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كشف المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الموافقة على منح 40 شركة وسلسلة تجارية كبرى تراخيص لعمل أوكازيونات وعروض وتخفيضات لكل السلع خلال الفترة الماضية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

وقال مخيمر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن هذه الشركات التابعة للقطاع الخاص منتشرة على مستوى المحافظات وتبلغ فروع الشركة الواحدة بين 60 إلى 90 فرعا، توفر سلع الملابس الجاهزة والرياضية والأجهزة المنزلية والكهربائية والمنسوجات والأحذية، لافتا إلى أن هذه الشركات ستتقدم إلى مديريات التموين لتشارك في الأوكازيون الشتوي خلال الفترة من 7 فبراير إلى 7 مارس المقبل، بتخفيضات بين 5 و60%، حسب رغبة كل شركة أو محل تجاري.

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