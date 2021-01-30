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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تعقد ورشة عمل حول أساسيات نظم المعلومات الجغرافية

السبت 30/يناير/2021 - 02:31 م
جامعة الفيوم
جامعة الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وذلك خلال الفترة من السبت ٢٠٢١١٣٠ وحتى الأحد ٢٠٢١١٣١ بحضور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة.

حاضر خلالها محمد أبو الغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومني أحمد العزوني المحاضر بشعبة التدريب العلمي بالهيئة.

رحب أحمد جابر شديد بالحضور مؤكدا على حرص الجامعة لتنظيم هذه الفعاليات لتحقيق الإستفادة القصوى لأبنائه الطلاب في كافة المجالات والتي سيكون لها أثر بالغ خلال حياتهم العملية مستقبلا.

كما وجه خالد عطالله الطلاب بالالتزام خلال يومي الدورة التدريبية للحصول علي شهادة معتمدة من الهيئة والجامعة مشيرا إلى أهميتها للطالب مما جعل الجامعة تسعى لحصول الطلاب عليها بشكل مجاني.

ومن جانبها أشارت غادة عطا يوسف إلى أهداف ورشة العمل لتعريف الطلاب بتكنولوجيا نظم الاستشعار وعلوم الفضاء لنشر وعي وثقافة الاستشعار لدعم وبناء القدرات البشرية في معرفة أساسيات وتقنيات علوم الفضاء ونظم الاستشعار.

واستعرض كل من محمد أبوالغار، ومني العزوني خلال ورشة العمل أهمية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد في تغطية كافة التفاصيل والتحركات على الكرة الأرضية والغلاف الجوي من خلال انعكاسات الأشعة المنبعثة من سطح الأرض عن طريق كاميرات وأجهزة استشعار عن بعد مثبتة في الأقمار الصناعية وتساهم في معرفة واستكشاف أماكن الثروات الطبيعية واستصلاح الأراضي وتخطيط المدن الجديدة.

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