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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«الرعاية الصحية»: توفير لقاح كورونا لتطعيم أطقم مستشفيات العزل فى بورسعيد

السبت 30/يناير/2021 - 03:18 م
الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي
شيماء رشاد - سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن توفير لقاح كورونا لبدأ تلقيح الأطقم الطبية القائمين على تقديم الخدمات والرعاية الصحية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة في بورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، لمناقشة آخر المستجدات للأعمال التنظيمية والإدارية والمالية والفنية للهيئة، وعرض المجهودات التي تبذلها الهيئة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير الدولية.
وخلال الاجتماع، تقدم "السبكي"، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على إتاحة الفرصة لتوفير عدد من الأمصال لتلقيح الأطقم الطبية بمستشفيات العزل التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مصر من ضمن الدول التي حققت نجاحًا كبيرًا في توفير لقاحات كورونا لحماية الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

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