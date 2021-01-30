«معلومات الوزراء» يطالب بمعرفة خسائر السياحة 2020

كشفت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، عن تلقيها خطابًا من وزارة السياحة والآثار يخطرها أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بصدد إعداد التقرير السنوي للأعمال والحد من المخاطر والكوارث.وأضافت في بيان، أن الوزارة أوضحت في خطابها إلى الغرفة أن المركز بحاجة إلى معرفة بيان بقيمة الخسائر الاقتصادية المباشرة للقطاع السياحي عن عام 2020.وطالبت الغرفة، بناء على خطاب وزارة السياحة، جموع الشركات بإرسال قيمة خسائرها بالجنيه المصري وأسبابها، في موعد أقصاه الأحد المقبل 7 فبراير.يشار إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات التى تضررت عالميًا من تداعيات فيروس كورونا بسبب إغلاق الحركة الجوية والإجراءات التي اتبعتها الدول لمنع سفر مواطنيها للحد من انتشار الفيروس.