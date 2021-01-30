شعبة الأرز: المخزون يكفى حتى يناير 2022

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن التجار خزنوا المحصول في المخازن الخاصة بهم، انتظارًا لرفع الأسعار ويروجون لذلك على صفحاتهم مع حلول شهر رمضان، في حين أن معروض الأرز متوفر بكثرة ولا يوجد ارتفاع في الأسعار.وقال «شحاتة» في تصريحات لـ«الدستور» إن سعر الأرز ثابت عند 3500 جنيه لطن الشعير، وسعر الآرز العريض من 3700 إلى 3900 جنيه، بينما أسعار الأبيض 6 جنيهات للكيلو رفيع الحبة و7 لعريض الحبة، موضحًا أن مخزون الأرز يكفي حتى يناير 2022 وأن أسعار جميع السلع انخفضت.